10 settembre 1981: è un giorno storico, per la Juventus. Il motivo? E' stata presentata la nuova maglia bianconera. Per la prima volta nella storia, una squadra ha lo sponsor impresso sulla parte frontale: si tratta della ditta Ariston. In giorni in cui si è molto dibattuto della nuova portata dello sponsor Jeep - e i 50 milioni di proventi che dovrebbero arrivare dall'azienda facente parte della grande famiglia FCA -, una chicca storica di come il mondo del calcio è cambiato radicalmente anche grazie a un nome sulla maglietta. 38 anni fa, la storia di questo sport che prendeva una piega bella e inaspettata.