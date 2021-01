9









Undici giorni alla fine del mercato, con la Juventus ancora a caccia di una quarta punta per completare l'attacco nel quale finora ci sono solo Ronaldo, Dybala e Morata. Vero, in rosa ci sono centrocampisti offensivi che possono giocare in avanti - Bernardeschi, Chiesa e Kulusevski, per esempio - ma la necessità dei bianconeri per la seconda parte di stagione è quella di trovare una prima punta che possa dare il cambio a Ronaldo e Morata in caso di necessità. I nomi? Fabio Paratici studia giorno e notte la sua lista con diversi profili: dall'attaccante d'esperienza al giovane da far crescere in casa anche per il futuro, le occasioni low cost e le ultime idee.



