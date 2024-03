Il 10 Marzo di quindici anni fa il Chelsea eliminava la Juventus dagli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri sconfitti all'andata per 1-0 a Stamford Bridge non riuscirono a ribaltare il risultato in casa pareggiando per 2-2. La rete iniziale di Iaquinta aveva dato speranza alla Juventus ma il gol di Essien allo scadere del primo tempo gelò i bianconeri capaci di rifarsi sotto solo nel finale di gara con il rigore di Del Piero. Poi l'espulsione di Chiellini e la rete, decisiva, di Drogba sancirono l'eliminazione della Juventus dalla massima competizione europea. Da quel momento in poi i bianconeri ebbero un crollo vertiginoso in campionato (eravamo già fuori dalla lotta scudetto) ma si rimisero in carreggiata appena in tempo. A tre giornate dalla fine Ranieri venne esonerato per far spazio a Ferrara. Dalla stagione successiva la Juve entrò in un vertice di sconfitte e settimi posti interrotto solo dall'arrivo di Antonio Conte. Quella sera la Juventus perse non solo l'accesso ai quarti di Champions ma anche diversi anni sulla via della rinascita dopo calciopoli.