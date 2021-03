Esattamente 12 anni fa la Juventus di Ranieri, alla prima stagione in Champions League dopo Calciopoli e la Serie B, veniva eliminata dal Chelsea agli ottavi di finale di Champions League. Proprio come quella di Pirlo ieri sera col Porto.



Dopo la sconfitta per 1-0 a Stamford Bridge, il 10 marzo 2009 all'Olimpico di Torino i bianconeri provarono a ribaltare la situazione e arrivarono a un quarto d'ora dalla fine in vantaggio di 2-1. Sarebbe servito il tris, ma le residue speranze furono vanificate dal definitivo 2-2 firmato del finale da Drogba. Di Iaquinta e Del Piero le reti juventine in quella partita.