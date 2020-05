Il 10 maggio del 2002 la Juventus scende in campo allo stadio Tardini contro il Parma nel ritorno della finale di Coppa Italia. All'andata i bianconeri sono andati a un passo da una secca vittoria per 2-0, firmata dai gol di Nicola Amoruso e Marcelo Zalayeta, ma Hidetoshi Nakata ha trovato la rete della speranza in pieno recupero, lasciando tutto aperto in vista del ritorno. E il gol del giapponese risulta decisivo: gli emiliani vincono la partita del Tardini per 1-0, grazie al gol iniziale di Junior al minuto 4, e conquistano la Coppa Italia. Nulla da fare, invece, per il decimo trofeo nella coppa nazionale per i bianconeri.