Il 10 maggio del 1998 la Juventus scende in campo allo stadio Delle Alpi contro il Bologna. E' una partita fondamentale per gli uomini di Marcello Lippi, che si laurea campione d'Italia con una vittoria. La tensione è altissima in casa bianconera e Kolyvanov ne approfitta per portare in vantaggio i felsinei al decimo minuto. La doppietta di Filippi Inzaghi, però, ribalta la sfida a cavallo dell'intervallo. Qualche minuto dopo, Roberto Baggio trova la rete del 2-2 e la Juventus si allontana dal tricolore. E' la tripletta di Inzaghi, con gol decisivo al minuto 82, a regalare vittoria e scudetto ai bianconeri, festanti di fronte a un Delle Alpi pazzo di felicitò.