Amauri Carvalho de Oliveira arriva alla Juventus nell'estate del 2008 dal Palermo, reduce da una stagione da protagonista con la maglia rosanero. La prima impressione in bianconero è di quelle stellari: nell'amichevole del 11 luglio del 2008 allo stadio Pineta di Pinzolo contro il Mezzocorona, il centravanti italo-brasiliano segna ben cinque dei sette gol totali della Juventus, tutti in appena 40 minuti di gioco, prima di lasciare spazio a Fausto Rossi a inizio ripresa. Le aspettative, però, verranno confermate soltanto in parte: in tre stagioni, Amauri colleziona appena 24 gol in 100 presenze tra tutte le competizioni, di cui 17 in Serie A.