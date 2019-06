Giampiero Boniperti è una delle leggende più splendenti che la storia della Juventus possa vantare. Fin dagli anni '40 rappresenta i colori bianconeri in Italia e nel mondo. Dapprima con le sue 459 presenze da calciatore, condite con 179 gol, il secondo numero più alto nella storia bianconera dopo i 289 di Alessandro Del Piero. Poi, come dirigente e, soprattutto, come Presidente. Ricoprì la carica dal 1971 al 1990 e rivoluzionò l’intero calcio italiano portando in prima squadra i migliori talenti del settore giovanile e dell’intero campionato: Bettega, Rossi, Furino, Cabrini, Tardelli, Scirea, Causio, e la lista di campioni potrebbe continuare ancora e ancora. 58 anni fa, l'ultima partita con la Juventus.