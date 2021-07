Il 14 luglio è il giorno cerchiato in rosso sul calendario della Juventus: ancora dieci giorni e poi inizierà ufficialmente la stagione 2021/22.. Intanto la dirigenza lavora sul mercato, tra telefonate, messaggi, sondaggi e strette di mano. Allegri ha fatto una richiesta precisa: il regista. Che corrisponde a un nome e cognome: Manuel Locatelli. Poi arriverà un vice Szczesny e un attaccante, del quale il profilo verrà scelto in base alla scelta di Cristiano Ronaldo sul suo futuro.- Eccolo, uno dei dubbi di Max:. Resta o rimane? Cherubini ha detto che lo aspettano tutti al raduno, lui ancora non si è fatto sentire e nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro con il suo agente Jorge Mendes per fare il punto sul futuro. Al momento il punto è interrogativo, per lui come per: l'argentino è atteso in Italia alla fine della prossima settimana e in quei giorni riprenderà la trattativa per il rinnovo, ma se non si troverà un accordo potrebbe partire in estate. Altro dubbio: Aaron. Fosse per la Juve l'avrebbe già ceduto, ma il giocatore non vuole lasciare Torino e l'ingaggio di 7 milioni netti a stagione complica la situazione. Poi ci sono quei giocatori che non sono in uscita, ma se dovessero arrivare offerte importanti per loro verranno valutate: da, passando per- Tra tanti dubbi e giocatori in bilico Allegri può contare anche su qualche certezza: da, suo pupillo e pronto a firmare il rinnovo fino al 2023, a, uno degli intoccabili della Juve. Altri due punti fermi della squadra del futuro saranno anche Federico- protagonista all'Europeo con l'Italia di Mancini - e Dejan. Poi c'è Morata che l'allenatore ha chiesto di trattenere e per il quale la dirigenza ha rinnovato il prestito con l'Atletico Madrid a fronte di un pagamento di 10 milioni; a centrocampo ci sarà ancora spazio pere in portaè intoccabile. In casa Juve è partito il countdown, la nuova stagione sta per iniziare.