Ilandava in scena un capitolo importantissimo nella storia della rimonta scudetto bianconera. Nell’ultima giornata del girone di andata, laregolava lacon i gol di: un doppio vantaggio che rese inutile la rete dinella ripresa, permettendo alla squadra di Allegri di ottenere tre punti fondamentali in campionato. Nono successo consecutivo in Serie A, in una trasferta sempre ostica come quella di Marassi (si veda quanto accaduto in questa stagione): la striscia avrebbe portato i bianconeri al titolo con l’incredibile statistica di 25 vittorie su 26 partite totali.