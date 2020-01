Il 10 gennaio del 1991 Sergio Brio ha giocato la sua ultima partita da calciatore. L'ex difensore della Juventus aveva organizzato un'amichevole tra giocatori della Juventus al Comunale di Pistoia per salutare tutti e dire addio al calcio giocato. Da una parte c'era la Juve del 1985 con Tacconi, Cabrini, Tardelli, Paolo Rossi, Platini e Brio, allenata da Trapattoni; dall'altra la Juventus di quegli anni, con Baggio, Casiraghi, Schillaci e Maifredi in panchina. La partita finì 7-1 per la Juve degli anni '90 con tripletta di Casiraghi, doppietta di Alessio e gol di Baggio e Fortunato. Per la squadra del 1985 aveva segnato Tardelli.