10 aprile 1983 e 10 aprile 2011. A diversi anni di distanza, due grandi bomber segnano per l'ultima volta con la maglia della Juventus. Nel 1983 è il turno di Roberto Bettega, in un Juventus-Ascoli 5-0; nel 2011 di Luca Toni, in un 3-2 rifilato al Genova all'Olimpico di Torino. Per l'attaccante, tra l'altro, gol decisivo. Toni è stato anche il primo giocatore a fare gol allo Juventus Stadium Era la gara inaugurale - quindi amichevole - contro il Notts County. Era l'8 settember 2011, quindi oltre quel gol di Genova, ma qui si parla di gol ufficiali. Sebbene per l'attaccante campione del mondo, ne siamo certi, quel gol in 'amichevole' abbia un valore molto speciale. "Sono entrato un po' nella storia della Juve", disse a fine gara. Sì, Luca. Ci sei entrato.