Peppe Di Stefano, a Sky Sport, ha commentato il gol di Udogie a San Siro con una battuta: "Il 25 febbraio al Milan non porta bene. 10 anni fa il gol Muntari non convalidato con la Juve. 10 anni dopo il Milan vive un altro incubo". Il riferimento è stato chiarito sin dall'inizio. Ecco la moviola del match di Gazzetta: "Polemiche e fortissimi dubbi sull’1-1 dell’Udinese: Udogie tocca la palla col braccio sinistro o la sfiora Romagnoli? Le immagini a disposizione lasciano la forte sensazione che sia il giocatore dei friulani a deviare con tocco irregolare il pallone in rete e che il difensore rossonero proprio non lo prenda. Il Var (Guida) però non annulla".