Facendo i conti, domenica sarebbe stata l'ultima giornata di campionato:, chissà che situazione di classifica ci sarebbe stata. Il coronavirus però ha fermato tutto, bloccando il calcio ma soprattutto le vite di tutti noi, più in generale. La situazione che stiamo vivendo ha impedito anche addi festeggiare i 10 anni di presidenza della Juventus: domenica infatti, come riporta Sky Sport, ci sarebbe stata una celebrazione importante per l'occasione, ma non si potrà fare nulla.