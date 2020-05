10 anni di Juve, dieci anni di. Mano nella mano, verso la gloria. il 19 maggio 2010 è salito a capo di una Juventus ancora scossa per le vicende Calciopoli e l'ha riportata in alto. Una grande tra i grandi. Lì dove merita. Tanti colpi messi a segno, in campo e fuori (dallo Stadium a CR7, QUI ), trofei e crescita del brand in tutto il mondo. Andrea Agnelli sorride, i tifosi lo ringraziano. E oggi, la sua giornata, sui social arriva un numero infinito di messaggi per il presidente.