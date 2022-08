. I bianconeri sfidano il Djurgarden, squadra svedese, nel terzo turno di preliminari di Champions League. In teoria non ci sarebbe storia, ma la squadra di Fabio Capello si presenta alla sfida con le gambe pesanti e gli ospiti sognano: un rigore di Johansson sul finire del primo tempo e il raddoppio di Hysen subito dopo l'intervallo portano il Djurgarden sullo 0-2. Clamoroso, ma la Juventus riesce a rialzarsi. Prima David Trezeguet e poi Emerson, appena arrivato dalla Roma, pareggiano la sfida sul 2-2 e rimandano il verdetto a 15 giorni più tardi in Svezia. E' poker senza mezzi termini, questa volta, per la Juventus: segnano Alessandro Del Piero, Pavel Nedved e nuovamente Trezeguet, per altro autore di una doppietta. Pericolo scampato, ma quel 10 agosto sarà difficile da dimenticare per qualsiasi tifoso bianconero.