Il 1 settembre del 1990 la Juventus scende in campo allo stadio San Paolo per giocarsi la Supercoppa Italiana contro il Napoli. Purtroppo per i bianconeri, la sconfitta è clamorosa. Silenzi e Careca portano in doppio vantaggio gli azzurri nei primi 20 minuti di gioco, poi Baggio trova il gol che riapre la partita. Le reti di Crippa e di Silenzi, per la doppietta personale, regalano il poker al Napoli prima dell'intervallo, prima che la seconda marcatura di Careca chiuda i conti al minuto 71. La Juventus perde 5-1 e il Napoli stravince il trofeo.