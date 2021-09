Il 1 settembre 1990 Roberto Baggio faceva il suo esordio con la maglia della Juventus. Il 'Divin Codino' mise a segno la sua prima rete in bianconero alla prima presenza contro il Napoli in Supercoppa Italiana peccato che i bianconeri uscirono dal campo con un'umiliante sconfitta per 5 a 1 firmata dalle doppiette di Silenzi e Careca e dalla rete di Crippa. L'amaro esordio di Baggio con la maglia della Juve fa comunque da contraltare ad una carriera bianconera ricca di successi. Il fantasista segnòvincendo un campionato, una Coppa Italia ed una Coppa Uefa oltre al Pallone d'Oro del 1993. Nell'estate del 1995 lasciò i bianconeri per accasarsi al Milan.