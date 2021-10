Era il 1° ottobre di quattro anni fa quando, al debutto da titolare con la maglia della, aveva segnato il primo gol in bianconero: una rete e un assist in casa dell'Atalanta per l'ex Fiorentina che aveva subito ripagato la fiducia di Massimiliano Allegri: prima un tap-in vincente dopo la respinta di Berisha su tiro di Matuidi, poi un bel filtrante per Higuain. Quei 40 milioni investiti per portarlo via da Firenze li valeva tutti. O almeno così sembrava. Poi alti e bassi fino ad oggi.