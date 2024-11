Il 1 novembre del 1995 la Juventus scende in campo a Ibrox Park, contro i Rangers, nella quarta giornata di una Champions League storica per i colori bianconeri. Il percorso verso la finale di Roma, dove la squadra di Marcello conquisterà la sua seconda e ultima Champions League nella storia, continua con un poker senza storia agli scozzesi, siglato dai gol di Alessandro Del Piero, Moreno Torricelli, Fabrizio Ravanelli e Giancarlo Marocchi. Per Torricelli e Marocchi si tratta, per altro, dell'ultimo gol in carriera con la maglia della Vecchia Signora. Rangers al tappeto e strada spianata verso la gloria.