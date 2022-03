Otto anni e niente è cambiato. Venerdì 1 marzo 2013 andava in scena un altro scontro tra Juventus e Napoli, quella volta al San Paolo. Si disputava l’anticipo dell’ottava giornata di ritorno della Serie A, l’ultima occasione per i partenopei per accorciare la distanza in classifica dalla capolista. La squadra di Conte, per la disperazione di Mazzarri, trovò tuttavia il vantaggio dopo soli 10 minuti: splendido assist di Andrea Pirlo per la testa di Giorgio Chiellini. Gokhan Inler riuscì poi a trovare il gol del definitivo 1-1, ma anche quel match venne segnato dalle immancabili polemiche. Quasi matematiche, vista la decisione dell’arbitro Orsato di ammonire e non espellere Edinson Cavani, protagonista di una brutta gomitata volontaria all’indirizzo dello stesso Chiellini. Un episodio netto, che meritava senza dubbio il cartellino rosso. A lamentarsi, però, furono ovviamente i napoletani.