L'Italia intera ieri ha vissuto un 1° maggio diverso, tra chi ha lavorato comunque nonostante il giorno di festa e chi è in attesa di poter ricominciare il proprio lavoro. Quest'anno, a causa della pandemia coronavirus che stiamo vivendo, non è stato possibile assistere dal vivo al classico concerto che viene organizzato il giorno della festa dei lavoratori: l'evento si è svolto comunque in versione "virtuale" presentato dalla compagna di Max Allegri Ambra Angiolini e andato in onda in tv su Rai 3. Con l'8,7% di share (2.264.000 spettatori, dati riportati da La Stampa), il concertone ha avuto circa il doppio degli spettatori dell'anno scorso. Tutti davanti alla tv, per commentare live sui social.



