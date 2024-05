Era il. Otto anni fa esatti Simonesegnava il suo ultimo gol con la maglia della, chiudendo i conti nel match di campionato contro ildopo l'1-0 firmato dal brasiliano Hernanes. L'attaccante azzurro classe 1991 ha collezionato 24 presenze complessive in bianconero, segnando 8 reti: memorabile, in particolare, quella contro ilil 13 febbraio dello stesso anno, che si rivelò decisiva per il sorpasso della Vecchia Signora ai danni degli stessi partenopei e dunque per la successiva vittoria dello scudetto.