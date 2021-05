Il 1° Maggio di quattordici anni fa Marcelo Zalayeta segnava la sua ultima rete con la maglia della Juventus. L’attaccante uruguaiano mise a segno una doppietta contro il Frosinone permettendo alla Juve di vincere due a zero e proseguire la marcia che avrebbe riportato gli uomini di Deschamps in Serie A dopo il purgatorio della B a seguito dello scandalo calciopoli. Arrivato a Torino nell’estate del 1997, tra alti a bassi, stagioni in prestito e stagioni da protagonista, Zalayeta ha giocato 160 partite con la maglia bianconera segnando 40 gol.