Nove anni fa, tanti voltarono le spalle a Buffon. Era il 1 giugno 2012 quando alcuni mezzi di informazione attaccarono in maniera vergognosa (e priva di prove) il portiere della Juventus, accusandolo di scommettere illegalmente. Questo il commento dell'avvocato di Buffon all'epoca, appena alcuni organi tirarono fuori la questione: 'Un timer a strettissimo giro. Ci si riferisce a un atto di 6 mesi fa che non ha sortito alcun effetto. Il bonifico più cospicuo riguarda l'acquisto di 20 Rolex che sono nella cassaforte di Gigi da mesi'. La questione, alla fine, si sgonfiò come spesso accade. Fuoco di paglia per aizzare gli antijuventini.