Il 1 febbraio del 2006 la Juventus espugna lo Stadio Olimpico contro la Roma nei quarti di finale di ritorno di Coppa Italia. La partita è nervosa e combattuta. Già al minuto 18 il primo colpo di scena: doppia espulsione, con Zlatan Ibrahimovic e Olivier Dacourt cacciati dal terreno di gioco dopo una rissa. Al minuto 48 arriva un calcio di rigore in favore dei bianconeri, trasformato da Adrian Mutu. Il forcing della Juventus, sconfitta per 3-2 all'andata e alla ricerca del gol qualificazione, non porta ad altro che a un clamoroso palo di Patrick Vieira. Passano i giallorossi, che perderanno la successiva finale contro l'Inter.