L'1 febbraio non è una data chiave nella storia della Juventus. Tuttavia, in questo giorno, si sono giocate anche partite importanti, come ad esempio un Fiorentina-Juventus. Era il 1981 e non serve ricordare quanto per i viola la partita con la Juventus sia fondamentale. Si deve vincere a tutti i costi. 36 anni fa, però, come spesso accade, a trionfare fu la Juve. Decisivo un gol di Marco Tardelli al 59'. Era la Juve di Cabrini, Scirea e Gentile, eravamo a un passo dal 1982, anno in cui l'Italia, dalla Spagna, si issò sul tetto del mondo. E alla fine di quella stagione 1980-1981, la Juventus si cucì lo scudetto sul petto.