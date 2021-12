lascende in campo allo Stadium per sfidare ilnel derby della Mole. I bianconeri infliggono un sonoro 3-0 ai cugini granata. Al minuto 36 viene espulso il difensore, ma cinque minuti dopo Andreafallisce il rigore del possibile vantaggio. Gli uomini di Antonio Conte non demordono e nella ripresa arrivano i gol: ladi Claudioe la rete nel mezzo di Sebastianregalano la vittoria alla Juventus, che continua la propria marcia verso il suo secondo scudetto consecutivo.