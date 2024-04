C'è una bella ricorrenza che vogliamo ricordare nella nostra rubrica 'Accadde oggi'. Il 1 Aprile di dodici anni fa la Juventus di Antonio Conte strapazzava allo Juventus Stadium il Napoli di Walter Mazzarri. Non erano ancora i tempi di Gonzalo Higuain in azzurro visto che l'argentino sarebbe arrivato l'estate successiva. In attacco per i partenopei Cavani e Lavezzi ma quella sera nessuno se ne accorse. Dopo un primo tempo dominato i bianconeri riuscirono a trovare la rete del vantaggio nella ripresa grazie alla deviazione di Vucinic sulla conclusione di Bonucci. Da quel momento in poi fu tutto facile per i bianconeri che sfondarono ancora con le reti di Vidal e dell'ex Quagliarella.