Zidane alla Juventus, la situazione

Lo stipendio di Zidane al Real Madrid

Ogni volta che Zinedinetorna in Italia e parla di un suo possibile futuro in Serie A (e alla Juve) , si accendono i sogni dei tifosi bianconeri. Il francese era presente lunedì in occasione del lancio del documentario biografico su Marcello Lippi. Il legame con il mondo Juve è rimasto forte e già in passato, Zidane era stato accostato come forte candidato a sedersi sulla panchina della. Ma ci sono davvero possibilità che questo possa accadere, magari già in estate?Il profilo di Zidane, almeno oggi, difficilmente si può sovrapporre a quello del prossimo tecnico della Juventus, ammesso e non concesso che la nuova stagione ne porti con sé uno differente da Allegri, scrive. La valorizzazione di un organico giovane e di talento rappresenterebbe un’intrigante sfida per chiunque, Zizou compreso. Ma è evidente che la molto ipotetica scelta del francese dovrebbe essere supportata da ragioni unicamente di cuore e non di testa.Al di là delle motivazioni "tecniche" e sentimentali che potrebbero spingere Zidane a considerare la panchina della Juventus, c'è il fattore economico che complica tutto. Nella sua seconda esperienza al Real Madrid, Zizou percepiva uno stipendio da 12 milioni netti a stagione: quanto di più distante dalle possibilità e dalle intenzioni maturate negli uffici della Continassa in questi mesi. Un suo caro amico ha dichiarato qualche giorno fa che tornerebbe a piedi alla Juve ma si legge, resta un sogno realizzabile forse più dopodomani che già domani.