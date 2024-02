Il direttore del Corriere dello Sport Ivanha commentato negli studi di Mediaset il possibile approdo a Torino di, attuale tecnico del Bologna, come sostituto di Massimiliano. Queste le sue parole:"Allegri? Per quello che so io non ci sono novità. Ha ancora un anno e non l’hanno ancora chiamato. Ho parlato con Giuntoli, mi ha smentito categoricamente telefonate con Thiago Motta, anche se altri dicono che c’è stata. Chiaro che i risultati possono portare cambiamenti, ma c’è ancora un anno a 7 milioni di ingaggio. Poi bisogna capire se hanno fiducia o no, come finirà. Ma Allegri non l’hanno mai chiamato".