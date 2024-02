Juventus, possono partire sia Federico Chiesa che Soulé

Federico Chiesa tra rinnovo e cessione

L’inseguimento dellanon è finito. Sfumata una rincorsa all’Inter, alla Continassa ne progettano un’altra in vista della prossima stagione. Oltre agli 80-100 milioni previsti dalla Super Champions e gli eventuali 50 milioni dell’accesso al Mondiale, già ufficiale in caso di eliminazione di Lazio e Napoli con Bayern e Barcellona, per finanziare il mercato sarà comunque necessario qualche addio e i bianconeri contano di racimolare un tesoretto dalle cessioni. Attenzione a Matiasad esempio. L’argentino e l’azzurro potrebbero essere alternativi, ma anche no: tutto (o quasi) dipenderà dall’entità delle offerte che arriveranno alla Juventus, scrive la Gazzetta dello Sport. Da una parte, c'è il rendimento di Soulé che ha suscitato l'interesse di diversi club, in particolare Crystal Palace e Southampton. Dall'altra, la scadenza di contratto di Chiesa che attira le attenzioni su di lui.Per quanto riguarda Chiesa, l'eventuale rinnovo di contratto è determinante per capire quale sarà il suo futuro. Il club non ha ancora perso la speranza di arrivare a un “rinnovo ponte”, fino al 2026. Chiesa nell’ultimo mese si è confrontato spesso con il suo agente. Si dovesse arrivare al divorzio, i bianconeri proveranno a monetizzare al massimo. Non meno di 30-40 milioni, con l’Europeo come potenziale alleato, si legge. A quel punto per Soulé molto dipenderà dalle proposte che arriveranno. La Juventus potrebbe cederne uno (Chiesa) e puntare sull’altro (Soulé) - e viceversa - o fare cassa con entrambi. Quello si capirà soltanto tra la primavera e l’estate.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.