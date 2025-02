Il presidente del Potenza dopo la Juventus Next Gen: 'Manca un rigore oggi. Serve il Var'

Getty Images



Potenza-Juventus Next Gen, le parole del presidente Macchia

Donato, presidente del, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio per 1-1 con la Juventus Next Gen. Queste le dure parole del patron del club:- "É da un po’ che non vengo in conferenza stampa ma oggi ne ho sentito l’esigenza. I nostri ragazzi hanno fatto una partita encomiabile: in dieci per buona parte della gara e non si può che ringraziarli ma il mio grande rammarico é che bisogna fare qualcosa in Lega Pro: la prima di queste é il Var".

"Ho parlato con Matteo Marani in modo che si possa convocare un’assemblea e mettere all’ordine del giorno sia il Var che la riforma della Serie C.: una é il mancato rigore, e mi dicono che il nostro arbitro solitamente in queste circostanze decida di assegnare il rigore, ma perché l’ammonizione? Non ha nemmeno protestato, poi sicuramente nell’espulsione ci stava tutta, ma l’arbitro non può venirmi a dire di aver arbitrato in maniera perfetta. Non voglio parlare di condizionamenti, ma dobbiamo mettere mano a questi problemi. Mi dicono anche che il loro gol era viziato da fuorigioco, perché Guerra ostacola la visuale del nostro portiere".