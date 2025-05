Sportitalia - Osimhen vuole la Juventus anche senza Champions: inizia la 'partita' con il Napoli

Osimhen vuole la Juventus

Non è certo un mistero che laapprezzi particolarmente, come è noto il rapporto che c'è tra l'attaccante nigeriano eche lo aveva portato al Napoli dal Lille. E nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato di come il club bianconero abbia già iniziato a muoversi, almeno fronte giocatore, con dei contatti tra le partche potrebbe fare la differenza per la prossima destinazione del centravanti.

Osimhen-Napoli: la verità sul contratto

. Questa è una prima certezza. Poi c'è quella legata direttamente alla Juventus. Come riferito da Sportitalia infatti,e l'ha messa in cima alla lista dei club interessati. Una priorità chiara, così come è chiaro che l'attaccante non è stuzzicato dal trasferimento in Arabia Saudita e ha già rifiutato grandi offerte. Anche la Premier League, che tiene d'occhio l'ex Lille, al momento sembra un'opzione secondaria per Osimhen.La Juventus insomma si può fare forza di questo anche se ovviamente non può bastare e aspetta di capire cosa succederà tra il giocatore e il Napoli. Qui inizia una partita tra le parti. Osimhen ha un contratto con il Napoli fino al 2026; il club di Aurelio De Laurentiis, come riportato da Sportitalia,. Anche per questo motivo, il Napoli non ha intenzione di esercitare l'opzione, così come vuole evitare in tutti i modi di perderlo a zero tra poco più di un anno.Osimhen ha una clausola di 75 milioni ma valida solo per l'estero e quindi la Juventus per acquistarlo deve trattare con il Napoli. A sua volta, De Laurentiis non vorrebbe cederlo ai bianconeri. Tra il giocatore e il club c'è quindi al momento una distanza di visioni ma intantoNon è tutto, ma è qualcosa da non sottovalutare.