Si parla di nuovo di(o presunte tali) nel mondo del calcio italiano. È di ieri, infatti, la notizia che Aurelioè stato ascoltato dal PM di Roma per dire la sua sull'affareper cui dalle indagini è emersa l'ipotesi di, essendo stati inseriti nelle trattative con il Lille per l'attaccante nigeriano quattro giocatori del- poi sostanzialmente spariti dai radar - per una valutazione totale di 21 milioni di euro. In Procura il patron azzurro ha tirato in ballo anche Cristiano, che comunque non compare nell'elenco degli indagati perché non aveva potere di firma. Nei prossimi giorni - come spiega Tuttosport - i legali di De Laurentiis presenteranno anche una memoria difensiva per chiedere l'archiviazione e non il rinvio a giudizio.. La notifica di chiusura delle indagini - come spiega sempre il quotidiano - è arrivata a dicembre, ma poi ci sono state alcune istanze perché il fascicolo non era completo. Ora i legali stanno preparando le memorie difensive e chiederanno eventualmente di ascoltare gli indagati. Per sapere se i pm chiederanno il rinvio a giudizio o l'archiviazione occorre attendere l’estate.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.