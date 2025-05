Juventus, verso il Mondiale per Club: decisione presa per Rugani e Kostic

Cosa succede con il mercato nel Mondiale per Club?

ma la stagione per la Juventus non finisce qui. Ormai infatti è noto che ci sarà ila partire dal 18 giugno, Juventus inserita nel Gruppo G dove sfiderà Al-Ain, Wydad e Manchester City. Una nuova competizione in una cornice suggestiva.Per le squadre che partecipano alla competizione la Fifa ha aperto una finestra speciale di mercato, dal 1° al 10 giugno; inoltre, i club partecipanti potranno sostituire e aggiungere giocatori dal 27 giugno al 3 luglio. I bianconeri potrebbero aprofittare di questa finestra di mercato extra per rinforzare la rosa in vista del torneo negli Stati Uniti.



Rugani e Kostic giocheranno il Mondiale per Club con la Juventus?



Conceicao, Veiga e Kolo Muani possono esserci al Mondiale per Club?

Tuttavia, c'è la possibilità di inserire nella rosa qualche giocatore che fa rientro dal prestito, tra tutti spiccano i nomi di Danielee di Filip, rispettivamente in prestito ad Ajax e Fenerbache in questa stagione. Potrebbero quindi tornare utili alla Juventus come rinforzi per la competizione.Infatti, stando a quanto filtra, entrambi dovrebbero con buone probabilità giocare con la maglia della Juventus questa nuova competizione che si giocherà il prossimo giugno negli Stati Uniti. Da lì poi si deciderà quale potrà essere il futuro del difensore italiano classe 1992 e dell'esterno serbo.La Juventus sta lavorando attivamente per riuscire a tenerli tutti e tre per il Mondiale per Club. Trattative con i rispettivi club che la Juventus inizierà ma nelle prossime settimane.





