Juventus-Koopmeiners: ultime notizie

Gli altri obiettivi

Le risorse per finanziare il mercato dellapotrebbero arrivare anche senza cedere per forza i big come dimostra l'interesse e le possibili offerte per Kaio Jorge . Un mercato il cui obiettivo principale rimane Teun Koopmeiners. Il centrocampista dell'Atalanta è la priorità di Cristiano Giuntoli.L'Atalanta valuta65/70 milioni di euro. Bart Baving, l’agente del giocatore, ha già parlato con la dirigenza juventina, ma sa anche che è lunga la lista di ammiratori di Koop, a partire dai club di Premier. Però la Juventus, scrive Tuttosport, specialmente in caso di mancato rinnovo di Rabiot ma anche in caso di permanenza del francese, sa di dover alzare la qualità del centrocampo per affrontare la Champions League con la nuova formula.L'olandese non è però certo l'unico giocatore in lista. Più difficile arrivare a Khephren Thuram del Nizza, uno dei profili seguiti da Giuntoli e Manna fin dalla scorsa estate. In Italia gli altri elementi sotto osservazione nel ruolo di mezzala sonoi contatti tra i rispettivi agenti e la dirigenza juventina sono costanti.