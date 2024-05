Chi è Yan Couto, il nuovo obiettivo della Juventus

Concorrenza e strategia

La stagione di Yan Couto

Presenze: 33

Gol: 1

Assist: 10

Non ci sarànel Brasile che disputerà la Coppa America. Questa la decisione del ct Dorival Junior, che invece ha chiamato Danilo, unico giocatore della Juventus presente. Il capitano bianconero troverà in nazionale,i visto che è tra i profili che hanno impressionato maggiormente il dirigente bianconero. Il giocatore del Girona è stato tra i protagonisti della sorprendente cavalcata che ha portato la squadra spagnola al secondo posto in Liga.Coutocresciuto nel settore giovanile del Coritibia, a 16 anni era già nell'under 20 del Brasile. Nel 2020, a 18 anni, viene acquistato per 6 milioni dal Manchester City e inizia a girare in prestito. Al Girona nel 2020/2021, poi in Portogallo allo Sporting Braga e nel 2022 ritorna al Girona, sempre in prestito.che sarebbe avanti a tutte le altre nella corsa per ingaggiare il talento brasiliano.. Giuntoli starebbe pensando ad un prestito in caso di rinnovo di Couto con il Manchester City (ha il contratto in scadenza nel 2025).I numeri della sua stagione fanno capire perché tanti grandi club lo seguono con attenzione.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.