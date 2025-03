La Juventus Women Primavera scrive la storia: vinto il terzo Torneo di Viareggio nel segno di Anna Copelli

Juventus Women Primavera, la vittoria al Torneo di Viareggio

La Juventus Women Primavera di Marcoe Sandyscrive una pagina di storia importante. Il club bianconero infatti vola detenendo il primato del maggior numero di Tornei di Viareggio in bacheca salendo a quota tre con quello vinto oggi. Una vittoria per 2-0 sul Milan dopo quella sonora per 8-0 sulla Spal e il pareggio per 3-3 sulla LND.Oggi le bianconere di Marco Bruzzano si sono imposte per 2-0 sul Milan, le rossonere per altro campionesse in carica nella competizione. Da segnalare una super prestazione di Anna Copelli esterna offensiva mancina classe 2008. Un goal ed un palo per la giovane di talento. Il secondo goal arriva da un'autorete. Scoppia la festa, la Juventus Women che è già qualificata per le Final Four ora alza al cielo anche il suo primo trofeo stagionale. Sono tanti però i talenti di questa squadra che fa sognare. La vittoria di un progetto che, come vi avevamo raccontato , sembra funzionare.

Le parole di Bruzzano

Di seguito le parole di Marco Bruzzano, allenatore della Juventus Women Primavera, dopo la vittoria del Torneo di Viareggio. Ecco le dichiarazioni del tecnico al sito ufficiale:"Sicuramente la Viareggio Women's Cup è una competizione prestigiosa e parteciparvi è stato un privilegio. È stata un'esperienza estremamente formativa per il nostro gruppo perchè abbiamo passato cinque giorni insieme e penso che il legame tra tutte le ragazze sia cresciuto ulteriormente. La più grande soddisfazione per me è stata vedere la reazione di queste calciatrici dopo un avvio di torneo non facile, in un girone estremamente complicato. La stessa vittoria di oggi (venerdì 21 marzo 2025) è stata molto convincente e non posso che complimentarmi con la mia squadra per la partita disputata. Una finale non si può allenare, una finale si deve giocare e vivere dall'inizio alla fine. Oggi le ragazze hanno messo in pratica questo concetto e speriamo che questo successo possa essere di buon auspicio in vista della Final Four Scudetto in programma a fine aprile. Sono davvero entusiasta del percorso che stiamo portando avanti io e il mio staff con queste giocatrici che quotidianamente dimostrano una grande applicazione e un fantastico impegno".