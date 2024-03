WOMEN, INTER-JUVENTUS: LA CRONACA

calcio d'inizio alle ore 16

WOMEN, INTER-JUVENTUS: LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER

in attesa

JUVENTUS WOMEN

in attesa

WOMEN, INTER-JUVENTUS: DOVE VEDERE LA GARA

Torna in campo laWomen che vuole riscattarsi dopo l'eliminazione di una settimana fa per mano della Fiorentina in Coppa Italia. Quella di oggi all'Arena Civica Gianni Brera di Milano è un'occasione ghiotta per la squadra allenata da Giuseppe Zappella, in caso di vittoria infatti le bianconere potrebbero portarsi a sette punti di vantaggio sulla Fiorentina, uscita ieri sconfitta dal Sassuolo ( grazie alla rete di Chiara Beccari ).

Prima gara della Poule Scudetto per la Juventus Women e per l'Inter sarà visibile in diretta gratuita su Rai2. In streaming su RaiPlay e su Dazn.