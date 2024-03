Juventus, Vlahovic multato: i dettagli



La squalifica di Vlahovic

Dusanoltre a saltare il match contro la Lazio alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali, dovrà pagare una multa per l'espulsione ricevuta nel finale di partita con il Genoa. Forse è comunque il problema minore per Dusan, che invece ha sulla "coscienza" il fatto di lasciare la Juventus senza il suo centravanti nel momento più difficile della stagione.Non c'erano dubbi sulla decisione del club di multare Vlahovic, come annunciato nel post partita da. La multa, riferisce la, sarà di circaUn atto dovuto, visto il nervosismo del bomber, che ha continuato a battibeccare con l'arbitro Giua anche dopo la prima ammonizione.Ieri il giudice sportivo ha comunicato la lista dei giocatori squalificati per il prossimo turno di Serie A. Vlahovic è stato squalificato per solo una partita e quindi salterà la Lazio all'Olimpico ma ritornerà a disposizione per la gara con la Fiorentina. Intanto, Dusan, si allenerà alla Continassa per ritrovare anche la serenità. Il serbo infatti non è andato in nazionale per un problema fisico, come spiegato dal ct Dragan Stojkovic.