Juventus, Vlahovic espulso: i motivi dello sfogo

Vlahovic sarà multato?

OR torna LIVE con il classico appuntamento del lunedì, alle 13.30. Con Antonio Romano e Marcello Chirico, ci sarà Giovanni Albanese di Sportitalia.

Nel momento di massima difficoltà, questa volta,Per gli umori generali, per gli ultimissimi minuti del match contro il Genoa ma soprattutto per la prossima partita dei bianconeri, quando dovranno fare a meno dell'attaccante serbo in una partita già di per sé difficile contro la Lazio all'Olimpico. Ma cosa c'è dietro l'espulsione e lo sfogo di Vlahovic? C’è tutta la frustrazione per l’ennesima giornata nera, che oltre ad un risultato negativo, riguarda ancheper non essere riuscito a cancellare la notte buia di Napoli, scrive il Corriere dello Sport.insomma, ma in situazioni del genere non si deve eccedere. Bisogna sapersi frenare in tempo, cosa che Dusan non fa. Al contrario, continua con le rimostranze plateali all’indirizzo del direttore di gara per qualche altro secondo e paga dazio. "Il centravanti riceverà una multa dalla società, come annunciato da Allegri: "Non gli ho parlato ma sarà multato. Dusan sa che ha sbagliato perché ha penalizzato la squadra in negli ultimi minuti e per le prossime partite". Vlahovic ha avuto un momento di blackout che gli è costato caroL'attaccante era arrivato al mese di marzo nel migliore dei modi, segnando a raffica e trascinando la squadra. Poi la serataccia di Napoli, la squalifica con l'Atalanta e ciò che è successo ieri. Anche Dusan, si è fatto risucchiare nel vortice negativo della Juventus.