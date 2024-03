Juventus, post Allegri: Thiago Motta e Palladino i profili

Quanto costa alla Juve mandare via Allegri?

La Juventus si appresta a disputare il big match contro il Napoli, in programma questa sera alle 20:45 e mentre Massimiliano Allegri prepara alcune sorprese di formazione , intorno a lui non si placano le voci sul futuro. E le sue parole in conferenza stampa, insieme a quelle dell'agente, Giovanni Branchini, alimentano i rumors e gli indizi su una possibile separazione a fine stagione. Dunque la situazione è di alta pressione intorno alla panchina bianconera. Al momento, riferisce Tuttosport, le alternative forti per sostituire Allegri qualora si dovesse assistere a un divorzio restano due.. Due profili diversi dal punto di vista dell’esperienza, accomunati dal tipo di gioco propositivo. Ma la questione non è solo legata alla proposta tattica.Alla Juve aspettano di avere in mano la certezza dei soldi Champions e del Mondiale per Club. In attesa delle nuove parole, non confermare Allegri, scrive il quotidiano, significherebbe un esborso di 20 milioni lordi tenuto conto del suo ingaggio e quello dello staff. Pochi o tanti? Lo sanno alla Juve dove continuano a dire che Allegri non è solo il presente ma anche il futuro. La clessidra non si ferma, la verità si avvicina.