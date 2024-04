Juventus, gli obiettivi se Bremer sarà ceduto

Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

Segui la nostra pagina Instagram per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite

per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite Per le ultime notizie , analisi approfondite e contenuti esclusivi , non perdere la nostra pagina X ! Seguici su @ilbianconerocom

, approfondite e , non perdere la nostra pagina ! Seguici su Resta in contatto con la community e partecipa alle discussioni sulla tua squadra del cuore sulla nostra pagina Facebook

Ricevi tutte le ultime notizie direttamente sul tuo telefono tramite il nostro canale Whatsapp! Iscriviti ora per non perdere neanche un aggiornamento

La strategia della Juventus sul mercato sarà condizionata ovviamente da chi sarà ceduto. Per quanto riguarda la difesa, il nome in prima fila èLa dirigenza bianconera è però consapevole che il brasiliano potrebbe lasciare la Juventus in estate e lavora per l'eventuale erede.che ha individuato nel giocatore uno dei profili migliori per il grande colpo in difesa. La clausola di circa 60 milioni, che entrerà in vigore solo nel 2025, fissa però un prezzo intorno al quale Bremer potrebbe essere ceduto. Ecco perché in caso di una proposta di questo tipo, la Juve rischia di perdere il classe 1997. Ma chi sarebbe il sostituto?Ci sono diversi profili che alla Continassa si stanno valutando. T(contratto in scadenza nel 2025) e il più costoso, rispunta un giovane vecchio pallino:(Salisburgo), compagno di Vlahovic in nazionale. Questo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Il 22enne serbo è stato seguito spesso dagli emissari juventini di recente. Sott’osservazione anche Giovanni Leoni, 17enne rivelazione della Sampdoria e della Serie B.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!