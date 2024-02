Futuro Thiago Motta, rinnovo con il Bologna o big?

Thiago Motta, ecco chi lo ha cercato

è un innovatore, lo hanno detto anche molti suoi colleghi e ha concetti inderogabili che hanno già fatto la differenza nel passato e potrebbero farla nella scelta sul futuro. Come quando si dimise da allenatore dello Spezia lasciando un anno e mezzo di contratto perché non in sintonia con la dirigenza. Nel passato più recente invece, ha detto no al Napoli Campione d'Italia. Un modo di essere che appunto può condizionare le prossime mosse, a partire dal rinnovo con il Bologna.Nelle chiacchierate lungo i corridori di Casteldebole, Thiago Motta e la dirigenza del, scrive la Gazzetta dello Sport, si sono spesso confrontati e annusati in chiave rinnovo fino al 2026. Il club vuole blindarlo ma passi in avanti ancora non sono stati fatti. Anche perché l'allenatore è convinto che se firma poi manterrà l'impegno e chiunque verrà poi a cercarlo, sceglierà Bologna. Evita quindi di firmare per placare gli animi e poi scegliere una "big".Ma cosa potrebbe portare Thiago Motta lontano dal Bologna? Ovviamente, il richiamo di una grande squadra. Il tecnico è in prima fila come eventuale sostituto di Massimiliano Allegri ( QU I le ultime sul futuro del tecnico) allama come riferisce il quotidiano, ci sono state voci anche su Milan, Barcellona, Psg e ora il Porto. A patto comunque, che chiunque lo scelga , gli affidi in mano il progetto con una centralità importante . Tra i fattori c'è anche l'idea di aver fatto il massimo possibile con il Bologna (se davvero centrerà l'Europa). Thiago è ambizioso, uomo di progetto e desidera partecipare attivamente alla costruzione di un ciclo