Juventus, le mosse di Giuntoli: Mitaj osservato speciale

Chi è Mitaj

Gli altri obiettivi

, indipendentemente da quali saranno le scelte sulla guida tecnica della prossima stagione. Non che tale presa di posizione sia secondaria per la campagna acquisti e cessioni, tuttavia le osservazioni che la dirigenza sta effettuando esulano da un preciso collegamento tecnico-tattico: si cercano profili differenti, di esperienza ma anche di prospettiva, riferisce Tuttosport.Al Tardini di Parma arriva l'Albania per l'amichevole internazionale contro il Cile. Sulla fascia sinistra è lecito aspettarsi la presenza diMitaj possiede doppio passaporto (è nato ad Atene) e fino all'Under 16 aveva rappresentato la Grecia, scegliendo poi di cambiare e indossare la maglia albanenes, si legge.un colpo non da copertina, ma dal potenziale notevole.Mitaj difende i colori della Lokomotiv Mosca, quinta in campionato: il club della capitale russa lo aveva pagato 3 milioni nell'estate 2022 per prelevarlo dall'Aek Atene. La sua valutazione nel frattempo è aumentata, attestandosi sui 5/6 milioni, restando così ampiamente nei rinnovati parametri bianconeri della gestione Ferrero-Scanavino.I nomi in ballo sono tanti e differenti per percorsi e costi. Un altro profilo accostabile a quello di Mitaj èclasse 2004, danese di origini nigeriane che gioca a Lecce. Poi si è parlato di. Il marocchino, che fa parte della scuderia di Rafaela Pimenta, agente che ha contatti frequenti con la dirigenza juventina, già nella scorsa estate era stato accostato al club bianconero che ha poi preferito puntare su Timothy Weah. Il contratto di Mazraoui con il Bayern Monaco andrà in scadenza nel 2026, ecco perché si potrebbe lavorare a un prestito oneroso con diritto di riscatto.