Juventus interessata a Laurienté: la situazione

Cifre e concorrenza

I numeri in stagione

Presenze: 37

Gol: 5

Assist: 5

la strada pare tracciata, a prescindere dalla guida tecnica. Il fatto che il 4-3-3 sia uno dei vestiti tattici preferitiinsieme alla variante per certi versi accostabile del 4-2-3-1, è semmai un indizio che rafforza la sensazione, scrive Tuttosport. .L’annata bianconera si annuncia extra-large, tra nuova Champions a un passo soltanto e Mondiale per Club già conquistato. Dunque, nel reparto offensivo occorrerà aggiungere anziché sottrarre.Uno dei nomi monitorati con maggior attenzione, in questo senso, è quello del francese. Gli ultimi 270’ dei neroverdi potrebbero incidere in maniera importante sulle prossime mosse del dt Cristiano Giuntoli che l’esterno sinistro lo tiene d’occhio dai tempi in cui lui lavorava per il Napoli e il ragazzo si metteva in mostra con la maglietta del Lorient, si legge.Laurienté, in caso di Serie B, potrebbe salutare l’Emilia per una cifra non intorno aiLa Juventus monitora con attenzione la situazione anche se non è la sola. Laurienté stuzzica le fantasie di Giovanni Manna a Napoli e piace molto in patria e interessa pure in Premier League. La concorrenza quindi non manca, soprattutto perché può diventare un occasione a basso prezzo.La stagione di Laurienté è stata meno brillante rispetto a quella precedente anche se comunque è riuscito ad andare in doppia cifra tra gol e assist. Questi i suoi numeriVai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.