Inchiesta Prisma: il legame con il dossieraggio

Nell'inchiesta di Perugia riguardante gli accessi illegali alle banche dati per la creazione di dossier artificiosi contro vip e politici,Vi abbiamo infatti raccontato di come i soggetti indagati, che puntavano sugli affari del club bianconero, avevano l'abitudine di intrufolarsi nei conti correnti di varie persone in momenti particolarmente delicati per la vita societaria come nella circostanza della fuga in avanti sulla Superlega (dossier Agnelli), del cambio di allenatore (dossier Allegri) o del possibile addio di una star (dossier Ronaldo). Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, c'è un'ombra fatta di sospetti, inquietudini, complotti e veleni che dall'indagine sul dossieraggio abusivo si propaga fin dentro i meandri dell'inchiesta Prisma.abusivo al vaglio degli inquirenti umbri. Dubbi alimentati anche dalla decisione di settembre della Corte di Cassazione, la quale ha dichiarato l'incompetenza del tribunale e della procura di Torino in merito all'inchiesta Prisma.È la domanda che in casa Juve ricorre sempre più spesso. E, si legge, se la fanno soprattutto coloro i quali hanno pagato in termini di reputazione e squalifiche sportive.Ci sarebbe un modus operandi comune su due vicende apparentemente distinte: ad esempio,he potrebbero aver agito con l'intenzione di creare nocumento al club bianconero. E anche l'orizzonte condiviso, scrive il quotidiano, potrebbe apparire in qualche modo simile: in entrambi i casi (Perugia e Torino) sono state create, legittimamente o menoQuasi impossibile dimostrare tutto ciò dal punto di vista giuridico, eppure lo spionaggio a orologeria abbinato all'uragano Prisma lascia aperte tante domande che i magistrati tenteranno di approfondire.