Asse Juve-Genoa, da Djalò a Gudmundsson: gli intrecci

Sono state diverse le operazioni condotte danegli ultimi anni. Da Cambiaso a Rovella passando per Dragusin e De Winter. Quest'ultimo, a breve sarà definitivamente un nuovo giocatore rossoblù ee una percentuale sulla futura rivendita. Ma tra i due club, i dialoghi saranno molti anche in vista dell'estate.De Winter è sulla lista di alcuni club di Premier League e anche per questo,arrivato alla Juventus a gennaio ma fino ad ora oggetto misterioso. Non è da escludere quindi un prestito per il difensore portoghese, l'idea potrebbe decollare nei prossimi mesi.su cui c'è anche l'Inter. La partita resta aperta e la società bianconera per il fantasista può giocare pure la carta contropartite: non è un mistero che al Genoa piaccia da tempo Enzo Barrenechea, si legge. Oltre ad un canale sempre aperto e attivo con i rossoblù.