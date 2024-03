Futuro Allegri, addio alla Juve? La situazione

Se già prima di ieri si parlava con insistenza del futuro di Massimiliano Allegr i, dopo il pareggio contro il Genoa e le dichiarazioni nel post partita, il tema è ancora più caldo. La società fa quadrato intorno al suo allenatore come è giusto che sia in un momento di difficoltà, riferisce la Gazzetta dello Sport. Il periodo è delicato e nessuno alla Continassa lo nasconde, però. Quanto all'evidente inquietudine dell'allenatore, si legge, un po’ di nervosismo ci può stare quando i risultati non arrivano.Poi c’è la questione del contratto, che la società ha deciso di affrontare a fine stagione, con la qualificazione in mano.Dall’altra parte però Max ci ha tenuto a far sapere di non essere mai stato chiamato per parlare della prossima stagione o di un eventuale rinnovo. Tutto può succedere e il divorzio anticipato non si può escludere. Dipenderà anche dalla piega che prenderà la stagione.Se sarà addio (che potrebbe arrivare anche per volontà del tecnico), scrive il quotidiano, tra i papabili ci sono, artefice del miracolo Bologna (che però in caso di Champions potrebbe farsi convincere dall’amore dei tifosi a restare),(Fiorentina), che si separerà dal club viola a fine stagione e(Monza).